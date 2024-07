उत्तर भारत की जोखिम भरी श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू, डीसी कुल्लू ने रवाना किया पहला जत्था

Edited By Vijay, Updated: 14 Jul, 2024 05:14 PM

कुल्लू (ब्यूरो): उत्तर भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा का आधिकारिक तौर पर आज से आगाज हो गया है। यह यात्रा 27 जुलाई तक चलेगी। 13 जुलाई की देर शाम यात्रा ट्रस्ट की अध्यक्ष एवं डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश 3 किलोमीटर पैदल चलकर बेस कैंप सिंघगाड़ पहुंचीं। यहां उन्होंने श्रीखंड सेवा समिति के पंडाल में शिव भक्तों के साथ संध्याकाल की शिव आरती में हिस्सा लिया। वहीं सभी तैयारियों का निरीक्षण भी किया। सभी यात्रियों का मेडिकल चैकअप सुनिश्चित किया जा रहा है, इसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। रविवार सुबह 5 बजे डीसी कुल्लू ने पहला जत्था यात्रा के लिए रवाना किया। इसके बाद विभिन्न जत्थों में करीब 700 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया।



डीसी ने इस मौके पर कहा कि इस बार की श्रीखंड यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा से पूर्व श्रीखंड के रास्ते बनाकर तैयार किए हैं और रास्ते में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। यात्रा में पुलिस, रैस्क्यू टीम, एसडीआरएफ, मेडिकल, रेवन्यू की टीमें हर बेस कैंप पर तैनात की गईं हैं। इस दौरान उन्होंने सभी श्रद्धालु यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कर यात्रा को सफल बनाने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि कोई भी यात्री बिना पंजीकरण और मेडिकल चैकअप के यात्रा पर न जाएं, इससे यात्रा में जान का जोखिम हो सकता है। उन्होंने शिव भक्तों से यात्रा में मादक पदार्थों का सेवन न करने, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने और कूड़ा-कचरा विशेषकर प्लास्टिक का कचरा जंगल में न फैंकने का आग्रह किया।



