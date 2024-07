बिहार के युवक ने पिरथीपुर में उठाया खौफनाक कदम, पुलिस जांच में जुटी

Edited By Vijay, Updated: 07 Jul, 2024 04:25 PM

पुलिस थाना गगरेट के अंतर्गत पिरथीपुर में एक 27 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार देर सायं अमरेश कुमार पुत्र न्यूनतन शाह निवासी मुजफ्फरपुर...

दौलतपुर चौक (परमार): पुलिस थाना गगरेट के अंतर्गत पिरथीपुर में एक 27 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार देर सायं अमरेश कुमार पुत्र न्यूनतन शाह निवासी मुजफ्फरपुर बिहार हाल रिहायश पिरथीपुर ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस चौकी दौलतपुर चौक में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर युवक के शव को फंदे से उतार कर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया। उक्त युवक यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं चौकी प्रभारी एसआई अजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने मृतक अमरेश कुमार के परिजनों को सूचित कर दिया है जबकि आगामी कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि अमरेश कुमार रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिक्स्चर मशीन पर बतौर ऑप्रेटर तैनात था।

