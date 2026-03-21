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हिमाचल के देहरा में स्विफ्ट कार और बुलेट की आमने-सामने टक्कर, युवक-युवती घायल

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Mar, 2026 04:43 PM

young man and woman injured in road accident in dehra himachal

देहरा(सेठी) : मुबारकपुर-रानीताल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-503) पर देहरा से कांगड़ा की ओर गड्डे दा घर के पास शनिवार को एक स्विफ्ट कार और बुलेट बाइक के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक और युवती घायल हो गए।

देहरा(सेठी) : मुबारकपुर-रानीताल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-503) पर देहरा से कांगड़ा की ओर गड्डे दा घर के पास शनिवार को एक स्विफ्ट कार और बुलेट बाइक के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक और युवती घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक जोरदार आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा तो कार और बाइक की टक्कर हो चुकी थी और दोनों बाइक सवार सड़क पर घायल अवस्था में पड़े थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। राहत की बात यह रही कि दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि घटना की सूचना अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंची है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर यातायात नियमों के सख्ती से पालन और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है।

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