मंडी में 24 और 26 जुलाई को फ्लैश फ्लड की चेतावनी, डीसी अपूर्व देवगन ने लोगों से की ये अपील

23 Jul, 2024

मंडी (रजनीश): मौसम विभाग द्वारा जिले के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड आने का यैलो अलर्ट जारी करने पर डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बता दें कि मौसम विभाग ने 24 और 26 जुलाई को जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का यैलो अलर्ट जारी किया है जबकि 25 जुलाई को हल्की वर्षा होने का अनुमान बताया है। फ्लैश फ्लड आने की चेतावनी के मद्देनजर उन्होंने 24 और 26 जुलाई को जिले के आम नागरिकों और बाहर से आने वाले पर्यटकों से नदी-नालों, भूस्खलन वाले क्षेत्रों तथा अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से परहेज करने एवं अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया है और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है।

आपातकालीन स्थिति में इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

डीसी ने इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटने से बचाव के लिए सभी पंचायत प्रधानों, गैर-सरकारी संगठनों, ट्रैकर्स एवं नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे इस बारे लोगों को जानकारी प्रदान करें। आपदा की स्थिति में सहायता के लिए पर्यटक व आम नागरिक जिला आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के दूरभाष नंबर 01905-226201, 202, 203, 204 अथवा टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं।

