  • Una: पुलिस थाना सदर की दीवार गिरी, मलबे की चपेट में आया होमगार्ड जवान, टांग में लगे 18 टांके

Edited By Vijay, Updated: 29 Aug, 2025 05:29 PM

wall collapsed of police station home guard jawan injured

कई वर्षों से जर्जर हालत में चल रहे पुलिस थाना सदर भवन का एक हिस्सा आखिरकार शुक्रवार को ढह गया। इस हादसे में एक होमगार्ड जवान भी घायल हो गया है।

ऊना (विशाल): कई वर्षों से जर्जर हालत में चल रहे पुलिस थाना सदर भवन का एक हिस्सा आखिरकार शुक्रवार को ढह गया। इस हादसे में एक होमगार्ड जवान भी घायल हो गया है। पुलिस थाना सदर का यह हिस्सा मैस के रूप में चल रहा था जोकि अब गिर चुका है। इस हादसे में डेढ़ माह पहले जिला सिरमौर से थाना ऊना में तैनात हुए होमगार्ड जवान राम स्वरूप गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया।

होमगार्ड जवान ने बताया कि वह मैस में पानी पीने गए थे। अचानक हुए इस हादसे में दीवार का एक हिस्सा उनकी टांग पर आ गिरा। उन्होंने बचने के लिए भागने की कोशिश तो की लेकिन वहां से वह निकल नहीं पाए और घायल हो गए। होमगार्ड जवान की टांग में 18 टांके लगे हैं।

हादसे के बाद एएसपी संजीव भाटिया भी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पुलिस थाना की यह बिल्डिंग काफी पुरानी है और काफी जर्जर हालत में है। इसके बारे में उच्चाधिकारियों को पत्राचार भी किया है। इस बिल्डिंग को कंडम करने की प्रक्रिया चली हुई है। जो भी अथाॅरिटी है, उसके साथ पत्राचार भी कर रहे हैं। इस हादसे में होमगार्ड का एक जवान घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और वह अब ठीक है।

