Himachal: अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मे पहली बार होगा 'वॉइस ऑफ शिवरात्रि' का आयोजन

मंडी (रजनीश): मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विविधता लाते हुए 'वॉइस ऑफ शिवरात्रि' के आयोजन की पहल की गई है। शिवरात्रि महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम उपसमिति ने आज अतिरिक्त उपायुक्त एवं उपसमिति के अध्यक्ष रोहित राठौर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की। रोहित राठौर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव-2025 की आम सभा की बैठक में इस बारे में सुझाव प्राप्त हुआ है। इस पर विचार करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम उपसमिति ने वॉइस ऑफ शिवरात्रि के आयोजन पर सहमति जताई है। यह प्रतियोगिता सांस्कृतिक संध्याओं से अलग आयोजित की जाएगी, जिसकी रूपरेखा तय कर शीघ्र ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार के साथ ही शिवरात्रि महोत्सव की मुख्य सांस्कृतिक संध्याओं में उपयुक्त समय प्रदान करने पर भी विचार किया जा रहा है।

सांस्कृतिक संध्याओं में पहाड़ी लोक कलाकारों को मिलेगा उचित अधिमान

बैठक में शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में स्टार कलाकारों सहित हिमाचल के विख्यात कलाकारों को आमंत्रित करने पर भी चर्चा की गई। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इन संध्याओं में पहाड़ी लोक कलाकारों को उचित अधिमान देने पर भी सहमति जताई गई। बैठक में कहा गया कि इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एनजैडसीसी के सहयोग से बाहरी राज्यों के लोक कलाकारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अन्य देशों से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के तहत वहां के सांस्कृतिक दलों को बुलाने पर भी विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। महोत्सव के दौरान इन सांस्कृतिक दलों पर आधारित कल्चरल परेड आयोजित करने की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त युवाओं की पसंद पर विभिन्न म्यूजिक बैंड बुलाने पर भी विचार किया गया।

ब्यास आरती के आयोजन की भी तैयारियां

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि महोत्सव के दौरान ब्यास आरती के आयोजन की भी तैयारियां की जा रही हैं। इस आयोजन को भव्य तरीके से संपन्न करने के लिए उन्होंने उपसमिति के सभी सदस्यों एवं आम लोगों से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। बैठक में शहर के सभी प्रमुख मंदिरों एवं अन्य स्थलों में प्रकाश व्यवस्था इत्यादि पर भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त साऊंड व ऑर्केस्ट्रा इत्यादि के लिए निविदाएं आमंत्रित करने पर भी जानकारी प्रदान की गई।

