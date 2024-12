Bilaspur: स्वारघाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना परमिट 180 टीन बिरोजा ले जा रहा वाहन पकड़ा

Edited By Vijay, Updated: 06 Dec, 2024 11:11 AM

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के कैंचीमोड़ टनल नंबर-1 कैंची मोड़ के पास स्वारघाट पुलिस ने नाके के दौरान बिना परमिट के बिरोजा ले जा रहे एक पिकअप वाहन को पकड़ा है....

स्वारघाट (रोहित): कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के कैंचीमोड़ टनल नंबर-1 कैंची मोड़ के पास स्वारघाट पुलिस ने नाके के दौरान बिना परमिट के बिरोजा ले जा रहे एक पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिस पर पुलिस थाना स्वारघाट में भारतीय वन अधिनियम की धारा 41, 42 और बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात पुलिस थाना स्वारघाट की टीम ने कैंचीमोड़ टनल के पास नाका लगाया हुआ था और वाहनों की रैगुलर चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान बिलासपुर की तरफ से एक पिकअप वाहन आया, जिसे पुलिस ने चैकिंग के लिए रोका। चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम वीर सिंह (25) पुत्र भगत राम निवासी गांव बाड़ा, डाकघर ग्लोट, तहसील नालागढ़ व जिला सोलन बताया।

जब टीम ने वाहन में लोड सामान के बारे में पूछा तो चालक घबरा गया। इस पर पुलिस ने वाहन को चैक किया तो उसमें बिरोजे के टीन लोड पाए गए। वाहन चालक से जब बिरोजा टीन के परिवहन का परमिट मांगा गया तो वह मौके पर परमिट पेश नहीं कर पाया। पुलिस द्वारा बिरोजा टीन की गिनती करने पर 180 टीन बिरोजे से भरे पाए गए। मौके पर परमिट पेश न कर पाने पर पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here