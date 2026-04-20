महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री ने साधा विपक्ष पर निशाना, बोले- यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि...

Edited By Swati Sharma, Updated: 20 Apr, 2026 01:56 PM
Shimla News : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि "नारी शक्ति वंदन" सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि भाजपा की वैचारिक प्रतिबद्धता है। कांग्रेस और 'इंडी' गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने विपक्ष के रवैये को "ऐतिहासिक विश्वासघात" बताया...
Shimla News : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि "नारी शक्ति वंदन" सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि भाजपा की वैचारिक प्रतिबद्धता है। कांग्रेस और 'इंडी' गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने विपक्ष के रवैये को "ऐतिहासिक विश्वासघात" बताया और कहा कि कांग्रेस ने 50 वर्षों से महिलाओं के आरक्षण की बात की, लेकिन उसे कभी लागू नहीं किया।
जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, "जब एक विश्वसनीय, संवैधानिक रूप से सही और अच्छी तरह से तैयार किया गया तंत्र पेश किया गया, तो उन्होंने प्रक्रिया संबंधी बहाने और ध्यान भटकाने वाले तर्क दिए, जिससे उनकी नीयत साफ हो गई।"
सिंह ने कहा कि "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" का उद्देश्य शासन और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाना है। उन्होंने कहा, "जब देश इस ऐतिहासिक कदम के लिए तैयार था, तब विपक्ष ने सहयोग के बजाय बाधा डालने का रास्ता चुना।" उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे महिलाओं के सशक्तीकरण से ज्यादा राजनीतिक समीकरण को प्राथमिकता देते हैं।
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