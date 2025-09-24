Main Menu

Una: SDM के खिलाफ युवती ने लगाए दुराचार के आरोप, मामला दर्ज

24 Sep, 2025

जिला ऊना की एक युवती ने ऊना के उपमंडलाधिकारी पर गम्भीर आरोप लगाए हैं। पुलिस थाना सदर में युवती की शिकायत पर दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ऊना (सुरेन्द्र): जिला ऊना की एक युवती ने ऊना के उपमंडलाधिकारी पर गम्भीर आरोप लगाए हैं। पुलिस थाना सदर में युवती की शिकायत पर दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। युवती द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि उसके साथ शादी का झूठा वायदा किया गया और इसी आधार पर उसका शारीरिक शोषण हुआ है। यही नहीं उसे बाद में जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। युवती का आरोप है कि एसडीएम ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और उसके कुछ वीडियो क्लिप भी बनाए गए हैं। युवती का कहना है कि एसडीएम ने उससे सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया था और मिलने के बाद ऑफिस बुलाया था। यहां अपने चैम्बर में उसके साथ दुराचार किया गया और इसके बाद अलग नाम से विश्रामगृह में कमरा बुक करवाया गया, जहां उससे फिर से दुराचार किया गया।

वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। युवती ने आरोप लगाया कि वह एसडीएम के घर भी पहुंची थी और अपनी व्यथा भी बताई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। युवती के आरोपों के मुताबिक एसडीएम के साथ उसकी निकटता 10 अगस्त 2025 से शुरू हुई थी और इसी दौरान यह सारा घटनाक्रम सामने आया है। एसपी अमित यादव ने बताया कि इस संबंध में शिकायत के आधार पर एसडीएम ऊना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है। उधर, इन आरोपों की प्रतिक्रिया के लिए एसडीएम उपलब्ध नहीं हुए और उनका मोबाइल भी बंद रहा।

