Una: मोटापे से निपटने के लिए नमक, चीनी व तेल कम मात्रा में लें : नानकी

ऊना (मनोहर): बाल विकास परियोजना ऊना के पर्यवेक्षक वृत बाबा रुद्रु के अंतर्गत ग्राम पंचायत डठवाड़ा में पोषण अभियान के तहत जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में पर्यवेक्षक वृत फतेहपुर की पर्यवेक्षिका नानकी देवी ने कहा कि मोटापे से निपटने के लिए नमक, चीनी व तेल कम मात्रा में लें। प्रारंभिक बाल देखभाल एवं पोषण भी पढ़ाई भी, एक पेड़ मां के नाम, शिशु और छोटे बच्चों के पोषण प्रथाएं, पुरुषों की भागीदारी पर जोर दिया व विभागीय स्कीमों के बारे जानकारी दी।

आयुष विभाग से डा. हेमंत कुमार भाटिया ने कुपोषण, बेलेंस डाइट, डायरिया बारे, बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य बारे में जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता अनु ने सूजी का उत्तम रेसिपी बनाने बारे बताया। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान ऋतु वाला, जिला परिषद नरेश कुमारी, कमलजीत, मीना व कमलेश आदि ने भाग लिया।