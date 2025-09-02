Main Menu

  Una: भाखड़ा बांध का जलस्तर खतरे से 3 फुट दूर, खोले जा सकते हैं फ्लड गेट

Edited By Kuldeep, Updated: 02 Sep, 2025 07:34 PM

भाखड़ा बांध में लगातार पानी की आमद से अब स्थिति विकट होने लगी है। खतरे से मात्र 3 फुट दूर पानी होने से अब बीबीएमबी ने मुख्य भाखड़ा बांध के गेटों से 7 फीट पानी रिलीज कर दिया है।

ऊना (सुरेन्द्र): भाखड़ा बांध में लगातार पानी की आमद से अब स्थिति विकट होने लगी है। खतरे से मात्र 3 फुट दूर पानी होने से अब बीबीएमबी ने मुख्य भाखड़ा बांध के गेटों से 7 फीट पानी रिलीज कर दिया है। इससे पहले यह पानी 4 फुट तक छोड़ा गया था। बीबीएमबी के सूत्रों के मुताबिक भाखड़ा बांध के अधिकतम 22 मीटर तक फ्लड गेट खोले जा सकते हैं।मंगलवार को भी करीब एक लाख क्यूसिक पानी की आमद बताई जा रही है।

उधर भाखड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के चलते निचले क्षेत्रों में पानी बढ़ा है। भाखड़ा से नंगल डैम तक पूरी झील लबालब हो चुकी है। नंगल डैम से सतलुज दरिया में करीब 35 हजार क्यूसिक से अधिक पानी छोड़ा गया है जबकि 2 नहरों में पहले ही क्षमता से अधिक पानी जा रहा है। भाखड़ा बांध की क्षमता 1680 फुट है और मंगलवार को सायं 5 बजे तक करीब 3 फुट की दूरी बताई जा रही थी।

