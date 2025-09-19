Sirmaur: पांवटा साहिब में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, नशीले कैप्सूलाें के साथ 2 युवक गिरफ्तार

जिला सिरमौर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस थाना माजरा की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 168 नशीले कैप्सूल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पांवटा साहिब: जिला सिरमौर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस थाना माजरा की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 168 नशीले कैप्सूल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक स्थानीय और दूसरा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का निवासी है।

पुलिस ने दोनों युवकों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आसिफ अली (28) पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी गांव रामपुर बंजारन, डाकघर धौलाकुआं, तहसील पांवटा साहिब व जिला सिरमौर तथा मोनू बिरला पुत्र कश्मीरा, निवासी प्रतीत नगर, डाकघर रायवाला, तहसील व जिला देहरादून (उत्तराखंड) के रूप में हुई है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह नशीले कैप्सूल कहां से लाए गए थे और इनकी सप्लाई आगे कहां की जानी थी। पुलिस इस नैटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।

मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में नशा माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी सख्ती से जारी रहेगी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की है।