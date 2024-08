NH-5 पर हुड़दंग मचा रहे थे पर्यटक, स्थानिय लोगों ने पीटा

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 10:58 PM

चंडीगढ़-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर सेब मंडी के पास सुबह-सुबह हुड़दंग मचा रहे 5 पर्यटकों को लोगों ने पीट डाला। चंडीगढ़ नंबर की कार में 5 युवक शिमला की ओर जा रहे थे।

सोलन (ब्यूरो): चंडीगढ़-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर सेब मंडी के पास सुबह-सुबह हुड़दंग मचा रहे 5 पर्यटकों को लोगों ने पीट डाला। चंडीगढ़ नंबर की कार में 5 युवक शिमला की ओर जा रहे थे। जब वे सेब मंडी के पास से क्रॉस हो रहे थे कि कार का साइड का शीशा उसी लेन से चल रही स्कूटी के साथ टच हो गया। यह स्कूटी महिला चला रही थी। गाड़ी से उतरे पांचों युवक महिला के साथ उलझ गए। इसे देखकर सेब मंडी में सेब बेचने आए बागवान के साथ मंडी में काम करने वाले मजदूर व स्थानीय लोग भी वहां पर एकत्रित हो गए। उन्होंने इन युवकों को समझाने का प्रयास भी किया लेकिन वे तो अपनी दादागिरी के ऐसे किस्से सुनाने लगे, ताकि वहां पर जमा हुए लोग डर जाएं।

वीरवार सुबह यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। सुबह की सैर का वक्त था तो लोगों की संख्या भी धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हो गई। कार एनएच-5 पर बीच रोड पर खड़ी की हुई थी। हुड़दंग कर रहे इन युवकों को लग रहा था कि स्थानीय लोग उनसे डर रहे हैं। इस दौरान एक युवक ने उनकी वीडियो भी बना ली। 5 में से 4 युवक कार में भी बैठ गए लेकिन एक युवक वीडियो बनाने वाले को ढूंढता रहा। इस दौरान काफी देर तक हुड़दंगबाजी चलती रही। इसके कुछ समय बाद उनकी स्थानीय लोगों के साथ कहासुनी हो गई। इस पर वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उनकी धुनाई कर डाली।

इसके बाद एक-एक करके वे अपनी जान बचाकर कार में बैठने लगे। कार चालक जैसे ही कार में बैठा तो लोगों ने उसे बाहर खींचने का प्रयास किया लेकिन वह कार को भगाने में कामयाब हो गया। अभी वे 50 मीटर दूर ही गए थे कि उनका 5वां साथ फोरलेन की दूसरी लेन से भागता हुआ कार की ओर आया और लोग भी उसके पीछे भागते हुए कार के पास पहुंच गए, लेकिन तब तक चालक कार को भगाकर शिमला की ओर ले गया। इसी बीच पुलिस को भी सूचना दी गई। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि कार का नंबर ट्रेस हो गया है और कार में सवार सभी लोगों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here