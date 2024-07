नाहन का ये मोहल्ला बना डेंगू का हॉटस्पॉट, लोगों को जागरूक करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग

Edited By Vijay, Updated: 16 Jul, 2024 06:50 PM

नाहन (चंद्र): जिला मुख्यालय नाहन में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें शहर का अमरपुर मोहल्ला डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुका है। अब तक कुल मामलों में से सबसे अधिक 90 मामले इसी मोहल्ले से आए हैं। उधर डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुके अमरपुर मोहल्ले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान छेड़ा है। मेडिकल टीम के साथ काफी संख्या में आशा वर्कर व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता घर-घर में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। इस अभियान में सीएमओ डॉ. अजय पाठक, डीएसओ डॉ. विनोद संगल, बीएमओ डॉ. मोनिशा अग्रवाल ने पूरी टीम के साथ डेंगू प्रभावित क्षेत्र अमरपुर मोहल्ला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां व्यवस्थाएं जांचीं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की।



सीएमओ डॉ. अजय पाठक ने बताया कि सिरमौर जिला में पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। अधिकतर मामले नाहन के अमरपुर मोहल्ला से सामने आ रहे हैं। पहले भी 2 से 3 बार घर-घर विजिट किया जा चुका है। मगंलवार को भी बड़े स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम हर गली, हर घर का विजिट करेगी और यह देखने का प्रयास करेंगे कि डेंगू के मामले कम क्यों नहीं हो रहे हैं। हर घर की छत पर भी जाकर देखा जाएगा कि कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी है, जिसमें पानी खड़ा है। पानी की टंकियों, गलियों की नालियों इत्यादि की जांच की जाएगी कि यहां मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को अमरपुर मोहल्ले में शुरू किए गए अभियान में मेडिकल काॅलेज, नगर परिषद, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम शामिल रही।

वर्ष 2023 में आए थे 1044 मामले

सिरमौर जिले में वर्ष 2022 में डेंगू के 852 मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 1044 रहा। 2024 में अब तक तो 145 के करीब मामले सामने आ चुके हैं।

