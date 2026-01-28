Hamripur: भाजपा को झटका, मोदी सरकार से नाराज होकर इस नेता ने दिया पद से इस्तीफा, जानें वजह

सुजानपुर भाजपा मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम केंद्र करोट के अध्यक्ष विनोद कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विनोद कुमार ने यह इस्तीफा केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे यूजीसी बिल के विरोध में दिया है।

हमीरपुर (राजीव): सुजानपुर भाजपा मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम केंद्र करोट के अध्यक्ष विनोद कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विनोद कुमार ने यह इस्तीफा केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे यूजीसी बिल के विरोध में दिया है। एक प्रैस बयान जारी करते हुए विनोद कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार समाज को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यूजीसी बिल के जरिए समाज में विभाजन पैदा कर रही है, इसलिए वह अब भाजपा की इस सरकार और पार्टी में नहीं रहना चाहते।

भाजपा नेताओं के घेराव की दी चेतावनी

विनोद कुमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूजीसी बिल को वापस नहीं लिया गया तो वह चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वे सवर्ण समाज के लोगों के साथ मिलकर भाजपा नेताओं का घेराव करेंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे।