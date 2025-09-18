Hamirpur: नशे में धुत्त पहुंचा पंचायत सचिव पंचायत घर, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर करवाया मैडीकल

ग्राम पंचायत का एक सचिव वीरवार को शराब के नशे में पंचायत घर पहुंच गया। दोपहर को जब कुछ ग्रामीण अपने निजी कार्य से पंचायत घर पहुंचे, तो उन्होंने पंचायत सचिव को नशे में धुत्त पाया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत नादौन पुलिस थाना को दी।

नादौन (जैन): ग्राम पंचायत का एक सचिव वीरवार को शराब के नशे में पंचायत घर पहुंच गया। दोपहर को जब कुछ ग्रामीण अपने निजी कार्य से पंचायत घर पहुंचे, तो उन्होंने पंचायत सचिव को नशे में धुत्त पाया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत नादौन पुलिस थाना को दी। वहां से पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सचिव का मैडीकल करवाया। इस संबंध में नादौन थाना के एसएचओ निर्मल सिंह ने बताया कि लोगों की शिकायत पर पुलिस टीम मौके पर गई थी, जहां पर सचिव नशे में धुत्त मिला। उन्होंने बताया कि सचिव का नादौन अस्पताल में मैडीकल करवाया गया, जहां से मिली रिपोर्ट को आगामी कार्यवाही हेतु बीडीओ नादौन को भेज दिया गया है।