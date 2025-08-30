Main Menu

Una: कमरे में साे रही महिला के साथ हुआ ये भयानक हादसा, गंभीर हालत में PGI रैफर

Edited By Vijay, Updated: 30 Aug, 2025 03:03 PM

पुलिस चौकी जोल के तहत ग्राम पंचायत सोहारी में एक महिला आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गई। महिला काे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया गया है।

जोल (नरेन्द्र): पुलिस चौकी जोल के तहत ग्राम पंचायत सोहारी में एक महिला आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गई। महिला काे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया गया है।  

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सोहारी की बिमला देवी (50) ने गत रात्रि अपने कमरे में पूजा के लिए दीपक जलाया हुआ था। महिला जब साे रही थी ताे अचानक जलता हुआ दीपक उसके बैड पर गिर गया, जिससे आग भड़क उठी। इस दाैरान महिला आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गई। 

जब महिला ने शोर मचाया ताे उसकी आवाज सुनकर परिजनों तुरंत कमरे के भीतर पहुंचे और आग पर काबू पाया। इसके बाद बिमला देवी काे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले गया, जहां पर डाॅक्टर ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस माैके पर पहुंची और केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

