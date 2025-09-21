Himachal: टैक्सी की आड़ में नशे की तस्करी का पर्दाफाश, चरस की खेप के साथ कुल्लू का चालक गिरफ्तार

Main Menu

Edited By Vijay, Updated: 21 Sep, 2025 03:36 PM

नशा तस्करों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए सोलन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिला की कंडाघाट पुलिस टीम ने एक टैक्सी ड्राइवर को 2 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है।

साेलन: नशा तस्करों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए सोलन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिला की कंडाघाट पुलिस टीम ने एक टैक्सी ड्राइवर को 2 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कुल्लू जिले का  रहने वाला है जोकि टैक्सी की आड़ में नशे की तस्करी कर रहा था।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंडाघाट पुलिस थाना की टीम गत रात क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शिमला की ओर से सोलन आ रही एक स्विफ्ट डिजायर टैक्सी में बड़ी मात्रा में चरस ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर कंडाघाट के पास नाका लगा दिया और वाहनों की चैकिंग शुरू कर दी।

नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने सूचना के आधार पर बताई गई स्विफ्ट डिजायर टैक्सी को रोका। जब कार की तलाशी ली गई, तो पुलिस को 2 किलोग्राम चरस बरामद हुई। कार चालक की पहचान देवेंद्र निवासी आनी व जिला कुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना कंडाघाट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह यह चरस कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस इस तस्करी रैकेट में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। 

