Himachal: सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती मिडिल मैरिट स्कॉलरशिप योजना शुरू

प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एचपी स्वर्ण जयंती मिडिल मैरिट छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है।

शिमला (प्रीति): प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एचपी स्वर्ण जयंती मिडिल मैरिट छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा चरण में प्रतिभा की पहचान करना और उसका पोषण करना है। योजना के तहत मेधावी छात्रों का चयन राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा राज्य स्तर पर एससीईआरटी सोलन द्वारा आयोजित की जा रही है। सरकारी स्कूलों के कक्षा 6, 7 और 8 में पढऩे वाले मेधावी छात्रों को योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी।

इसी कड़ी में पहले चरण में पांचवी कक्षा के छात्रों की परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 मार्च 2025 को यह परीक्षा होगी और इसके लिए 350 सैंटर बनाए गए हैं। एससीईआरटी सोलन द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की पांचवीं कक्षा में पढऩे वाले शीर्ष 100 छात्रों के चयन के लिए परीक्षा करवाई जा रही है। विद्यालयों के औसत नामांकन के आधार पर निर्धारित कोटे के अनुसार योजनान्तर्गत 12 जिलों के छात्रों में कु ल 100 छात्रों को इसके लिए चुना जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को एचपी स्वर्ण जयंती मिडिल मैरिट छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 के लिए छात्रों से आवेदन करवाने को कहा गया है।

