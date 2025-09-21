Main Menu

मौसम का मिजाज बदला: हिमाचल में खिली धूप, इस दिन से फिर बारिश के आसार

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली है। राज्य में इन दिनों मौसम मिला-जुला रहा है, कहीं धूप खिल रही है तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

पिछले 24 घंटों में, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला के अनुसार, 21 से 23 सितंबर तक राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। इस दौरान दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का एहसास होगा।

हालांकि, रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जिससे रातें ठंडी बनी रहेंगी। 24 से 26 सितंबर के बीच राज्य के कुछ स्थानों पर फिर से हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन यह बारिश बहुत तेज नहीं होगी। मौसम विभाग ने किसी भी तरह का कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया है, जिससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

22 सितंबर को कुल्लू, किन्नौर, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों के ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक धूप खिली रहेगी और मौसम सुहावना बना रहेगा, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को घूमने-फिरने में आसानी होगी।

यह मौसम का बदलाव किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुष्क मौसम में फसलों को धूप मिल सकेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिन के समय थोड़ी गर्मी के लिए तैयार रहें, लेकिन शाम और रात में मौसम ठंडा रहेगा। यह मौसम का पूर्वानुमान हिमाचल के निवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों दोनों के लिए अच्छी खबर है।

