Hamirpur: बेटे को नशीला पदार्थ सुंघाकर किया बेहोश! मां की कर दी हत्या

भोरंज (रवि): भोरंज पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत धीरड़ के बैलग में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। भोरंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार काे दाेपहर के समय सोमलता (52) व उसका 22 वर्षीय बेटा अभय ठाकुर घर पर ही थे। सोमलता हर रोज की तरह बेटे के साथ दूसरी मंजिल में दोपहर का खाना खाने के लिए गई थी। इतने में खाना खाते वक्त हमलावर ने बेटे को काेई नशीला पदार्थ सुंघा कर बेहोश कर दिया और सोमलता पर किसी चीज से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया।
वहीं कुछ देर बाद जब परिवार के सदस्यों ने सोमलता को बाहर से आवाजें लगाईं तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब परिवार के सदस्यों ने ऊपर जाकर देखा तो मां और बेटा कमरे के अंदर बेहोश पड़े थे। परिजनों द्वारा मां-बेटे काे सिविल अस्पताल भोरंज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सोमलता काे मृत घोषित कर दिया। मृतका के सिर व आंख के समीप किसी भारी चीज से मारने के निशान थे तथा दोनों कानों से खून भी निकला हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही भोरंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस द्वारा मृतका के बेटे का भी भोरंज अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है तथा उसके बयान भी दर्ज किए हैं।
उधर, घटना की सूचना मिलते ही मृतका का पति विपिन कुमार भी ऊना से जिला अस्पताल हमीरपुर पहुंच गया। विपिन कुमार सेना से सेवानिवृत्त हाेने के बाद ऊना में दोबारा नौकरी करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें उनके भाई द्वारा इस घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद वह तुरंत ऊना से यहां पहुंचे।
डीएसपी लालमन शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि सब इंस्पैक्टर प्रताप सहित टीम ने घटनास्थल पर पहुंच कर प्रारंभिक जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज किया है और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल हमीरपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मंडी से बुलाई गई एसएफएल टीम घटनास्थल पर गहनता से जांच कर रही है।