Solan: थूक लगाकर रोटी बनाने वाले ढाबे के बिरयानी के सैंपल भी हुए फेल, अनसेफ घोषित

सोलन (पाल): बद्दी में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले ढाबे की मसाला बिरयानी व बिरयानी के भी सैंपल फेल हो गए हैं। रिपोर्ट में इन दोनों को अनसेफ घोषित किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर ढाबा मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह मामला अगस्त 2025 का है, जब बद्दी के एक ढाबे का कुक थूक लगाकर रोटी बना रहा था। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसका कड़ा संज्ञान लिया था। विभाग की टीम ने ढाबे में जाकर आटा, तलने के लिए कढ़ाही में डाले गए तेल के साथ, मसाला बिरयानी व बिरयानी के कुल 4 सैंपल लिए थे।

विभाग ने इस सैंपलों को जांच के लिए कंडाघाट प्रयोगशाला में भेजा था। इसमें मसाला बिरयानी व बिरयानी के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें सनसैट यैलो रंग की मात्रा पाई गई है। इस रंग का इस्तेमाल बिरयानी में वर्जित है। यही कारण मसाला बिरयानी व बिरयानी की सैंपल रिपोर्ट में अनसेफ घोषित किया गया है। यानी ये खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद विभाग भी हरकत में आ गया है। ढाबा मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त डा. अतुल कायस्थ ने बताया कि बद्दी में पिछले दिनों एक ढाबे में कुक द्वारा थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला सामने आया था। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने वहां पर रोटी बनाने के लिए तैयार आटा, कढ़ाही में डाले गए तेल के साथ मसाला बिरयानी व बिरयानी के सैंपल लिए थे। इसमें से 2 सैंपल फेल हो गए हैं। मसाला बिरयानी व बिरयानी को अनसेफ घोषित किया गया है। इनमें सनसेट यैलो रंग का इस्तेमाल किया गया है जो बिरयानी में इस्तेमाल करने के लिए वर्जित है। इस मामले में सम्बन्धित ढाबा मालिक को नोटिस जारी किया गया है।