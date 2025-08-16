Sirmaur: नाहन में चरस के साथ शिमला का तस्कर गिरफ्तार, काेर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर भेजा

Edited By Vijay, Updated: 16 Aug, 2025 02:40 PM
पुलिस थाना सदर नाहन के अंतर्गत पुलिस की एक टीम ने तस्कर चरस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई।
दरअसल पुलिस टीम नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए वाल्मीकि नगर चौक पर मौजूद थी। इसी बीच मिली गुप्त सूचना पर पुलिस कांशीवाला स्थित सब्जी मंडी के पास पहुंची। सब्जी मंडी के मेन गेट के अंदर एक व्यक्ति खड़ा मिला।
पुलिस टीम ने जब उससे पूछताथ की ताे उसने अपना नाम देवदत्त पुत्र लायक राम निवासी गांव व डाकघर सरेन, तहसील चौहान, जिला शिमला बताया। इस दौरान पुलिस ने देवदत्त के पास मौजूद पिठ्ठू बैग की तलाशी ली, तो उसमें से 214 ग्राम चरस बरामद हुई। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले में आगामी जांच जारी है।