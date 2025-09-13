Main Menu

Sirmaur: पांवटा साहिब में नशे की बड़ी खेप पकड़ी, अमृतसर का तस्कर गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 13 Sep, 2025 04:17 PM

smuggler arrested with consignment of drugs

सिरमाैर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने लाल ढांग के पास एक व्यक्ति को 13.175 किलोग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अमृतसर (पंजाब) के रहने वाले अंकुश पुत्र परवीन के रूप में हुई है।

पांवटा साहिब: सिरमाैर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने लाल ढांग के पास एक व्यक्ति को 13.175 किलोग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अमृतसर (पंजाब) के रहने वाले अंकुश पुत्र परवीन के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी पांवटा साहिब की डिटैक्शन सैल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई।

पुलिस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को उस समय दबोच लिया, जब वह इस बड़ी खेप को कहीं पहुंचाने की फिराक में था। डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी यह भुक्की कहां से लेकर आया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था। नशा और तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है।

