विधानसभा: त्रासदी में पशुओं को हुई हानि की शिकायत SDMA के पोर्टल पर करें : कृषि मंत्री

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि बारिश से प्रदेश में काफी जानमाल का नुक्सान हुआ है। राज्य में भारी बारिश व बाढ़ से 1081 छोटे व बड़े पशुओं की मृत्यु हुई है।

शिमला (भूपिन्द्र): कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि बारिश से प्रदेश में काफी जानमाल का नुक्सान हुआ है। राज्य में भारी बारिश व बाढ़ से 1081 छोटे व बड़े पशुओं की मृत्यु हुई है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से नियम 62 के तहत लाए धारकंडी में आसमानी बिजली गिरने से भेड़ों की मृत्यु को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के उत्तम सिंह की 10 भेड़ें व 35 बकरियां व बुद्धि सिंह की 25 बकरियां तथा जिला चम्बा के नत्थो राम की 50 बकरियों की मृत्यु हुई है।

उन्होंने कहा कि त्रासदी में हुए नुक्सान प्रभावित व्यक्ति पशुओं के नुक्सान की शिकायत राज्य आपदा प्रबंधन प्रा​धिकरण (एसडीएमए) के पोर्टल पर करें। उन्होंने विधायकों से भी अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में जहां पर पशुओं की हानि हुई है वह स्वयं हस्तक्षेप कर तथा एसडीएम से बातचीत करके पोर्टल पर इसकी शिकायत करें, ताकि प्रभावित लोगों को मुआवजा मिल सके।

इससे पहले नियम 62 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए केवल सिंह पठानिया ने कहा कि राहत मैन्युअल के अनुसार उनको भेड़-बकरियों की मृत्यु का प्रमाण पत्र जरूरी है, लेकिन छुट्टी के कारण उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है, साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों में कर्मचारियों का जाना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि या तो सरकार वैटर्नरी डाक्टर, एसडीएम व तहसीलदार को ऐसे स्थान पर जाने के आदेश दें जहां पर बकरियां मरी हैं या फिर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। इस दौरान उन्होंने सैटेलाइट फोन के कहां पर प्रयोग होने का भी मामला उठाया।

भरमौर में प्रयोग किया जा रहा छोटा हैलीकॉप्टर : अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि चम्बा में अधिकारियों को 3 सैटेलाइट फोन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भरमौर में बड़ा हैलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहा है, इसलिए वहां पर छोटे हैलीकॉप्टर का प्रयोग राहत व बचाव कार्य में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भरमौर में सभी 4 से 5 हजार लोग सुरक्षित हैं तथा उनके खाने-पीने की व्यवस्था की जा रही है।