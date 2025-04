Mandi: नैशनल स्कूल चैंपियनशिप में छाया सुंदरनगर का शौर्यवीर यादव, कुश्ती में जीता मैडल

सुंदरनगर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) के छात्र शौर्यवीर यादव ने दिल्ली में आयोजित 68वीं नैशनल स्कूल चैंपियनशिप में कुश्ती के मुकाबले में कांस्य पदक जीत कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

सुंदरनगर (सोढी): सुंदरनगर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) के छात्र शौर्यवीर यादव ने दिल्ली में आयोजित 68वीं नैशनल स्कूल चैंपियनशिप में कुश्ती के मुकाबले में कांस्य पदक जीत कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शौर्यवीर यादव ने कुश्ती में अंडर-17 में 80 किलोग्राम भार वर्ग में सैमीफाइनल तक का सफर तय किया, जिसमें वह एक प्वाइंट से हार गए। इसके बाद कांस्य पदक के लिए शौर्यवीर यादव का मुकाबला उत्तर प्रदेश के पहलवान से हुआ, जिसमें जीत के साथ ही शौर्यवीर ने कांस्य पदक हासिल किया। प्रधानाचार्य लेखराम भारद्वाज ने बताया कि पाठशाला के 3 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इनमें से शौर्यवीर ने पदक जीत कर पाठशाला के साथ-साथ क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन किया है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 के लिए हुआ चयन

पदक जीतने के साथ ही शौर्यवीर यादव बिहार के पटना में 11 मई से आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 के लिए चयनित हो गया है। बता दें कि शौर्यवीर ने कुश्ती जगत में मात्र 15 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए गत नवम्बर माह में राष्ट्रीय जूनियर कुराश प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के लिए रजत पदक जीता है। इसके साथ ही इस वर्ष राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला सुंदरनगर में अंडर-17 में सुकेत हिमाचल कुमार और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला मंडी में मंडी कुमार का खिताब जीता है। शौर्यवीर यादव के कोच व पिता डाॅ. संजय यादव पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ता हैं। वह एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। उन्हें प्रदेश सरकार के सर्वोच्च खेल सम्मान परशुराम अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

