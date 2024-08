नूरपुर की खैरियां पंचायत में जल्द हल होगी सड़क और स्कूल की समस्या, एसडीएम ने किया निरीक्षण

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2024 06:00 PM

नूरपुर ब्लाॅक की पंचायत खैरियां की 2 बड़ी समस्याओं को लेकर एसडीएम नूरपुर ने वन विभाग तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों सहित निरिक्षण किया।

नूरपुर (संजीव): नूरपुर ब्लाॅक की पंचायत खैरियां की 2 बड़ी समस्याओं को लेकर एसडीएम नूरपुर ने वन विभाग तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों सहित निरिक्षण किया। यहां पर भडवार से कुछ दूरी की सड़क जो लगभग 3 पंचायतों को जोड़ने का काम करती है, वह बतालू का क्वाल नामक स्थान पर पिछले कई वर्षों से विभाग के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अधिकारियों द्वारा सड़क का निरिक्षण किया गया तथा आवागमन को सुचारू रखने के लिए व अन्य विकल्प हेतु तेज गति से कार्य करने की बात कही गई। वहीं दूसरी समास्या यहां प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग जो इस समय जर्जर हालत में है, उसका निरीक्षण करके स्थानीय निवासियों को इसके जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है।

एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने बताया कि भडवार-खैरियां संपर्क सड़क पर पिछले कई वर्षों से स्लाइडिंग हो रही है, हमने निरिक्षण किया है और जिन पेड़ों से आम लोगों को हरदम खतरा है, उन्हें शीघ्र वहां से हटाने संबंधी निर्देश दिए हैं तथा आवागमन सुचारू रूप रखने के लिए भी पीडब्ल्यूडी एसडीओ बलविंदर चौधरी को कहा कि जब तक नया रास्ता बन नहीं जाता तब तक रिपेयर करवाते रहें ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्राइमरी स्कूल की पुरानी हो चुकी बिल्डिंग को लेकर एसडीएम ने बताया कि हमने स्कूल का दौरा किया है तथा यह पाया है कि यह बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार इस बिल्डिंग का प्रोसैस भी पूरा हो चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि हमने स्कूल की फाइल मंगवाई है तथा शीघ्र इस समस्या का भी समाधान कर दिया जाएगा।

