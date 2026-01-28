Main Menu

  • चंबा में बड़ा हादसा, चलती स्कॉर्पियो गाड़ी पर गिरीं चट्टानें...उड़े परखच्चे; चालक घायल

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Jan, 2026 03:56 PM

rocks fell on a scorpio car in chamba completely destroying the vehicle

Chamba Road Accident: हिमाचल प्रदेश के चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक भूस्खलन हुआ, जिसमें एक चलती स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर भारी-भरकम चट्टानें गिर गईं। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक घायल हो गया।

वाहन के उड़े परखच्चे

जानकारी के मुताबिक, हादसा चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर परेल घार के पास मंगलवार देर रात को हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी परेल घार के संवेदनशील हिस्से से गुजर रही थी, तभी अचानक पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर नीचे गिर पड़े। हादसे में वाहन के परखच्चे उड़ गए और चालक घायल हो गया। चालक को मामूली चोटें आईं। वहीं, घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।

डीसी ने लोगों ने दी ये सलाह

डीसी चंबा, मुकेश रेपस्वाल ने भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों में वाहन चालकों को सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें और जरूरी होने पर ही सफर करें।

