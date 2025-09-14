Main Menu

  • भयानक हादसा: जब नैशनल हाईवे पर खड़े ट्रक पर अचानक ऊपर से आ गिरा दूसरा ट्रक, वाहनाें के उड़े परखच्चे!

Edited By Vijay, Updated: 14 Sep, 2025 01:28 PM

road accident

तुनुहट्टी-लाहडू-धर्मशाला राज्य मार्ग पर रविवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गया और सीधे नीचे नैशनल हाईवे पर खड़े एक अन्य ट्रक के ऊपर जा गिरा।

तुनुहट्टी (संजय): तुनुहट्टी-लाहडू-धर्मशाला राज्य मार्ग पर रविवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गया और सीधे नीचे नैशनल हाईवे पर खड़े एक अन्य ट्रक के ऊपर जा गिरा। इस हादसे में गनीमत यह रही कि दोनों ट्रकों के चालक सुरक्षित हैं, लेकिन दाेनाें वाहनाे को काफी नुक्सान पहुंचा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक (एचपी 37जे-0253) रविवार सुबह कांगड़ा से राशन भरकर वाया लाहडू चम्बा के लिए रवाना हुआ था। सुबह करीब साढ़े 10 बजे जब ट्रक तुनुहट्टी के समीप पहुंचा तो सड़क के एक किनारे पर मलबा पड़ा हुआ था। चालक ने मलबे से बचने के लिए ट्रक को दूसरी तरफ से निकालने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान वह ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क से नीचे लुढ़क गया।

अनियंत्रित ट्रक सीधे नीचे स्थित नैशनल हाईवे पर जा पहुंचा, जहां एक दूसरा ट्रक खड़ा था। इस दाैरान ट्रक सीधे खड़े ट्रक के ऊपर जा गिरा, जिससे उसे भारी क्षति पहुंची। सौभाग्य से जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त हाईवे पर खड़े ट्रक का चालक अपने घर गया हुआ था। अगर वह ट्रक में मौजूद होता तो एक बड़ा जानी नुक्सान हो सकता था। इस घटना में पहले ट्रक का चालक भी पूरी तरह सुरक्षित रहा।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। इस घटना से कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।

