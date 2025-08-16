Shimla: ANM और GNM की अनपूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित, असफल छात्राओं को मिलेगा एक और माैका

एएनएम व जीएनएम की अनपूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश नर्सिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल शिमला द्वारा जून, 2025 में एएनएम व जीएनएम प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की अनपूरक परीक्षाओं का आयाेजन किया गया था।

शिमला (संतोष): एएनएम व जीएनएम की अनपूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश नर्सिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल शिमला द्वारा जून, 2025 में एएनएम व जीएनएम प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की अनपूरक परीक्षाओं का आयाेजन किया गया था। एएनएम प्रथम वर्ष में 23 छात्राएं बैठी थीं, जिसमें से 21 छात्राओं ने परीक्षा पास कर ली है और परीक्षा का परिणाम 91.31 फीसदी रहा। एएनएम द्वितीय वर्ष में 5 छात्राएं बैठी थीं, जिनमें से 3 छात्राएं पास हुईं और परिणाम 60 प्रतिशत रहा।

जीएनएम प्रथम वर्ष में 280 छात्राओं में से 219 ने यह परीक्षा पास की है और परीक्षा का कुल परिणाम 78.21 फीसदी रही। जीएनएम द्वितीय वर्ष में 148 छात्राओं में से 131 पास हुईं और परीक्षा परिणाम 85.8 फीसदी रहा। जीएनएम तृतीय वर्ष में 103 छात्राओं में से 93 उतीर्ण हुईं और परीक्षा परिणाम 90.2 प्रतिशत रहा।

प्रदेश नर्सिंग कौंसिल की रजिस्ट्रार डाॅ. पुष्पा पंवर ने बताया कि जो छात्राएं इन परीक्षाओं में पास नहीं हो सकी हैं, उनकी दोबारा परीक्षाएं अक्तूबर/नवम्बर माह में ली जाएंगी। परीक्षा का परिणाम वैबसाइट पर भी उपलब्ध है, जहां से छात्राएं यह परिणाम देख सकती हैं।