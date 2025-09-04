Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ऊना में बारिश का कहर: घनारी में गिरा मकान, दोबड़ में 5 खाली करवाए

ऊना में बारिश का कहर: घनारी में गिरा मकान, दोबड़ में 5 खाली करवाए

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Sep, 2025 02:45 PM

rain havoc in una house collapses in ghanari 5 evacuated in dobar

उपमंडल बंगाणा के अंतर्गत पंचायत दोबड़ में बीते दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने फिर कहर बरपाया है। क्षेत्र में कई स्थानों पर भूस्खलन और दरारें आने से लोगों के मकान असुरक्षित हो गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पंचायत दोबड़ के पांच रिहायशी...

जोल/घनारी, (नरेन्द्र): उपमंडल बंगाणा के अंतर्गत पंचायत दोबड़ में बीते दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने फिर कहर बरपाया है। क्षेत्र में कई स्थानों पर भूस्खलन और दरारें आने से लोगों के मकान असुरक्षित हो गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पंचायत दोबड़ के पांच रिहायशी मकानों को खाली करवाकर परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा।

कुटलैहड़ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक दविंदर कुमार भुट्टो मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना। उन्होंने राहत सामग्री के रूप में परिवारों को तिरपाल, राशन किट और बर्तन प्रदान किए। दविंदर कुमार भुट्टो ने आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी हरसंभव मदद की जाएगी। पंचायत दोबड़ की स्थिति का जायजा लेते समय जिला पार्षद कृष्ण पाल शर्मा भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक दविंदर कुमार भुट्टो ने रायपुर भाखड़ा दविंदर कुमार भुट्टो ने रायपुर भाखड़ा झील में नाव के माध्यम से यात्रा कर प्रभावित परिवारों तक राशन और जरूरी सामान पहुंचाया।

वहीं गगरेट विधानसभा क्षेत्र की घनारी पंचायत में भारी बरसात से बड़ा हादसा पेश आया। पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी विधवा महिला जसविंदर कौर का कच्चा मकान गिर गया। घटना के समय घर में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घर में रखा सारा सामान मलबे के नीचे दब गया।

जसविंदर कौर के पति का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो गया था और वह एक निजी स्कूल में नौकरी कर घर चला रही हैं। उनका बेटा हमीरपुर में पढ़ाई कर रहा है। बेटे की पढ़ाई के लिए महिला ने पहले ही कर्ज लिया हुआ है, लेकिन यह आसमानी आफत कहर बनकर आई है। पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इस आफत की घड़ी में वह पीड़ित परिवार के साथ हैं।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!