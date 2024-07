कांगड़ा के समेला में ट्रक की टक्कर से रेलवे विभाग का हाईट गेज बैरियर टूटा

Edited By Vijay, Updated: 13 Jul, 2024 04:46 PM

मटौर-शिमला नैशनल हाईवे पर समेला के पास रेलवे पुल के पास रेलवे विभाग के हाईट गेज बैरियर को एक ट्रक ने तोड़ दिया और वहीं फंस गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया।

कांगड़ा (कालड़ा): मटौर-शिमला नैशनल हाईवे पर समेला के पास रेलवे पुल के पास रेलवे विभाग के हाईट गेज बैरियर को एक ट्रक ने तोड़ दिया और वहीं फंस गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वहीं दूर जाने वाले यात्रियों को कुछ देर के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार ट्रक में लकड़ी के स्लीपर अधिक ऊंचाई तक भरे हुए थे जिस कारण यह हादसा पेश आया। ट्रक कांगड़ा की ओर आ रहा था। समेला क्रॉस करते ही ड्राइवर को हाईट का अंदाजा न लगने से ट्रक के ऊपर लोड हुए स्लीपर हाईट गेज रेलिंग से जा टकराए, जिससे हाईट गेज रेलिंग टूट गई और सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया।

सूचना मिलने ही ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोकलेन मशीन की सहायता से हाईट गेज रेलिंग को सड़क के एक और किया और जाम खुलवाया। ट्रैफिक इंचार्ज भगत राम ने बताया कि एक ट्रक (एचपी 12के-8096) लकड़ी के स्लीपरों से भरा था। ट्रक ड्राइवर हाईट को न माप सका और हाईट गेज रेलिंग से टकरा गया। मौके पर पहुंचकर फोरलेन निर्माण कंपनी की पोकलेन मशीन ने हाईट गेज रेलिंग को एक तरफ किया और जाम खुलवाया।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here