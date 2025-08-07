भोरंज विधानसभा क्षेत्र में 6 नए मतदान केंद्रों का प्रस्ताव, हो सकते हैं अधिकतम 1200 मतदाता

Main Menu

भोरंज। विधानसभा क्षेत्र 36-भोरंज में 6 नए मतदान केंद्रों का प्रस्ताव है। क्षेत्र के मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के संबंध में वीरवार को यहां मिनी सचिवालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान एसडीएम एवं भोरंज विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शशिपाल शर्मा ने यह जानकारी दी।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होने चाहिए। आयोग द्वारा निर्धारित इस संख्या के अनुसार भोरंज विधानसभा क्षेत्र में 6 नए मतदान केंद्रों का सृजन आवश्यक हो गया है। एसडीएम ने बताया कि इन छह नए मतदान केंद्रों में मतदान केंद्र संख्या-23 जौह, मतदान केंद्र संख्या-63 नगरोटा, मतदान केंद्र संख्या-71 धमरोल, मतदान केंद्र-79 भलवाणी, मतदान केंद्र-84 मुंडखर और मतदान केंद्र-91 भकेड़ा शामिल है।

बैठक में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने नए मतदान केंद्रों के इन प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से विजय बनयाल, भारतीय जनता पार्टी से अशोक ठाकुर, बहुजन समाज पार्टी से जरनैल सिंह, आम आदमी पार्टी से डॉ. सुमित पुन्याल, तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा, नायब तहसीलदार रवि कुमार और संबंधित बूथ लेवल अधिकारी भी उपस्थित रहे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने सभी प्रतिनिधियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और निष्पक्ष व सुचारु निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से सहयोग की अपील की।

