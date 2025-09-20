Sirmaur: पुलिस ने घर में दी दबिश, साढ़े 3 किलाे भुक्की के साथ दबाेचा नशे का साैदागर

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। माजरा पुलिस थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोटड़ी ब्यास गांव में एक घर से 3.516 किलोग्राम भुक्की...

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। माजरा पुलिस थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोटड़ी ब्यास गांव में एक घर से 3.516 किलोग्राम भुक्की (डोडे) की खेप बरामद की है। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कोटड़ी ब्यास गांव का एक निवासी नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है। इस सूचना के आधार पर माजरा पुलिस थाना की एक टीम ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी लखवीर सिंह पुत्र मलकीत सिंह निवासी कोटड़ी ब्यास, तहसील पांवटा साहिब के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान घर से 3.516 किलोग्राम भुक्की बरामद हुई, जिसे पुलिस ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया।

मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी लखवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना माजरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस इस रैकेट के पीछे के अन्य लोगों का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है।