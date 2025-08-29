Main Menu

  Sirmaur: गाय को बचाने के लिए खड्ड में उतरा व्यक्ति डूबा, प्रशासन ने छेड़ा सर्च अभियान

Edited By Vijay, Updated: 29 Aug, 2025 01:24 PM

सिरमाैर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत टोका नगला के अजीवाला क्षेत्र में एक व्यक्ति के खड्ड में डूबने की घटना सामने आई है।

नाहन (आशु): सिरमाैर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत टोका नगला के अजीवाला क्षेत्र में एक व्यक्ति के खड्ड में डूबने की घटना सामने आई है। खड्ड में डूबे व्यक्ति की पहचान बलवंत पुत्र ओमप्रकाश निवासी टोका नगला के रूप में की गई है।

वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है। स्थानीय लोगों की सहायता से गोताखोरों को तैनात किया गया है और सर्च ऑप्रेशन निरंतर जारी है, लेकिन अभी तक लापता व्यक्ति का काेई सुराग नहीं लगा है। एसडीएम गुंजित सिंह चीमा माैके पर माैजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ले रहे हैं।

प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार बलवंत खड्ड के किनारे एक गाय को बचाने के प्रयास में पानी में उतर गया, जहां तेज बहाव के कारण वह खुद ही डूब गया। एसडीएम गुंजित सिंह चीमा ने आमजन से अपील की है कि इस प्रकार की जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में तुरंत प्रशासन या राहत दल को सूचित करें और स्वयं खतरे में न पड़ें।

