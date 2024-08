Una: अंतिम संस्कार में भाग लेने गए लोगों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, एक दर्जन लोग घायल

Edited By Vijay, Updated: 04 Aug, 2024 04:55 PM

ऊना जिला के तहत आते डंगोह खास गांव में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों के हमले में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। यह घटना शनिवार को देर शाम को पेश आई...

दौलतपुर चौक (परमार): ऊना जिला के तहत आते डंगोह खास गांव में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों के हमले में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। यह घटना शनिवार को देर शाम को पेश आई जब सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शिव मोहन जसवाल (94) के निधन के बाद डंगोह खास के श्मशानघाट में उनकी अंतिम संस्कार की रस्में निभाई जा रही थीं। सैंकड़ों लोग इस संस्कार में शामिल हुए थे। इस दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।

श्मशानघाट पर मधुमक्खियों के इस अचानक हमले से अफरा-तफरी मच गई। कई लोग भाग खड़े हुए, कुछ जमीन पर लेट गए और कुछ अपने वाहनों में छिप गए। इस हमले में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए जबकि ज्यादातर लोगों को एकाध डंक ही लगे। भगदड़ जैसी स्थिति बनने पर कुछ लोगों को रेंग कर दूर तक जाना पड़ा ताकि मधुमक्खियों के हमले से बचा जा सके। कुछ लोगों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ा।

शमशानघाट में अंतिम अंतेष्टि में शामिल सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता सतिन्द्र राणा, पपिन्द्र सिंह जसवाल, सेवानिवृत बैंक मैनेजर कंवर सुरेन्द्र सिंह, जगदेव सिंह जसवाल, ओपिन्द्र सिंह मुकेरियां और प्रिंसिपल राकेश जसवाल सहित कई अन्य लोगों पर मधुमक्खियों के डंकों का ज्यादा असर हुआ और इन्हें तत्काल समीपवर्ती अस्पतालों में पहुंचाया गया।

डंगोह खास गांव के लोगों का कहना है कि इस शमशानघाट में मधुमक्खियों के हमले की यह चौथी घटना है। बताया जा रहा है कि श्मशानघाट में एक वरगद का पेड़ है, जिस पर मधुमक्खियों के छत्ते हैं। जब भी इस श्मशानघाट में कोई अंतिम संस्कार की रस्म निभाई जाती है तो धुआं निकलते ही मधुमक्खियां लोगों पर हमला कर देती हैं। अब तो गांव के लोग अंतिम संस्कार में भाग लेने से भी कतराने लगे हैं।

पूर्व जिला भाजपाध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर निंदी ने बताया कि उनके चचेरे भाई के निधन पर अंतिम संस्कार की रस्में निभाई जा रही थीं, जिसमें मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और कई स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों को घायल कर दिया। उन्होंने कहा कि यह समस्या बेहद चिंतनीय है और गांव का प्रतिनिधिमंडल इसके समाधान के लिए जल्द ही उपायुक्त ऊना से मिलेगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here