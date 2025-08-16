Main Menu

Sirmour: पांवटा साहिब में युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला, इलाके में दहशत

Edited By Kuldeep, Updated: 16 Aug, 2025 11:03 PM

पुलिस थाना पांवटा साहिब के तहत शहर के विश्व कर्मा चौक के समीप शनिवार देर शाम उस वक्त दहशत का माहौल बन गया, जब कुछ युवाओं ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया।

पांवटा साहिब/नाहन (आशु): पुलिस थाना पांवटा साहिब के तहत शहर के विश्व कर्मा चौक के समीप शनिवार देर शाम उस वक्त दहशत का माहौल बन गया, जब कुछ युवाओं ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। इस हमले में सागर नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत स्थानीय सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को हायर सेंटर रैफर कर दिया गया।

पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक कुछ युवकों ने अचानक सागर पर लोहे की रॉड इत्यादि से हमला कर दिया। इससे उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हुई है। साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई है। हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरान युवक पर पिस्टल तनाने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन यह पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

वहीं घायल सागर को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रैफर कर दिया गया। हालांकि इस हमले की असल वजह पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगी, लेकिन शुरुआती जांच में इस हमले का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। एसएचओ पांवटा साहिब देवी सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

 

