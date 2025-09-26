Sirmour: यमुना में डूबे 2 सगे भाइयों के शव बरामद

विगत मंगलवार को यमुना नदी में डूबे शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गवाली गांव के 3 युवकों की तलाश पूरी हो गई है। लापता सगे भाइयों कमलेश व रजनीश पुत्र प्रेम सिंह के शव रियाणा से बरामद कर लिए हैं।

पांवटा साहिब: विगत मंगलवार को यमुना नदी में डूबे शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गवाली गांव के 3 युवकों की तलाश पूरी हो गई है। लापता सगे भाइयों कमलेश व रजनीश पुत्र प्रेम सिंह के शव हरियाणा से बरामद कर लिए हैं। अमित का शव पहले ही बरामद कर लिया था।

बता दें कि तीनों युवक 23 सितम्बर को हरिद्वार से देवता को स्नान कराने के बाद पालकी के साथ पांवटा साहिब पहुंचे थे। इस बीच इनमें से एक युवक यमुनाघाट पर स्नान करने नदी में उतरा था, लेकिन उसे डूबते देख उसका भाई और एक अन्य साथी उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए। नदी के तेज बहाव के कारण तीनों यमुना की लहरों में समा गए थे।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फर्स्ट पैरा स्पैशल फोर्स नाहन और स्थानीय गोताखोरों ने मिलकर रैस्क्यू ऑप्रेशन चलाया। 24 सितम्बर को अमित का शव कलेसर के पास, 25 सितम्बर की रात को कमलेश का शव हरियाणा के यमुनानगर और 26 सितम्बर की सुबह छोटे भाई रजनीश का शव हथिनी कुंड बैराज से आगे बरमाद कर लिया गया। डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि सर्च अभियान 60 घंटे चला। दोनों भाइयों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए हैं।