  • Sirmour: 20 किलोमीटर दूर कलेसर में मिला अमित का शव, दोनों भाई अब भी लापता

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Sep, 2025 08:55 PM

paonta sahib dead body recovered

पांवटा साहिब में मंगलवार दोपहर यमुना नदी में डूबे 3 युवकों में से एक युवक का शव बुधवार को हरियाणा के कलेसर में यमुना नदी से बरामद कर लिया गया है।

पांवटा साहिब: पांवटा साहिब में मंगलवार दोपहर यमुना नदी में डूबे 3 युवकों में से एक युवक का शव बुधवार को हरियाणा के कलेसर में यमुना नदी से बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान अमित (23) पुत्र जोगी राम निवासी गवाली, तहसील शिलाई के रूप में हुई है, जबकि अमित के साथ डूबे 2 सगे भाई अभी भी लापता हैं। बुधवार सुबह एनडीआरएफ की टीम युवकों की तलाश में यमुना नदी में उतरी। इसके अलावा 10 गोताखोर, उत्तराखंड से एसडीआरएफ की एक टीम और ऋषिकेश से राफ्टिंग करने वाले 2 दल भी राहत व बचाव कार्य में जुट गए। इसी बीच दोपहर के समय हरियाणा के यमुनानगर जिले के कलेसर के समीप एक टीम ने अमित का शव यमुना नदी से बरामद किया। यह स्थान पांवटा साहिब की सीमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। पुलिस ने अमित के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं हादसे का शिकार हुए सगे भाई कमलेश और रजनीश का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है।

उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी प्रियंका वर्मा और एसपी एनएस नेगी भी बुधवार सुबह राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंचे और इस संबंध में अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए। डीसी ने यमुनाघाट का निरीक्षण भी किया। एसडीएम पांवटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा, तहसीलदार ऋषभ शर्मा और डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर मौके पर डटे हुए है और सर्च ऑप्रेशन पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं।

गौरतलब है कि मंगलवार दोपहर पांवटा साहिब में मंदिर के पास यमुनाघाट पर एक युवक स्नान के लिए यमुना नदी में उतरा, जो नदी के तेज बहाव में फंस गया, जिसे बचाने के लिए 2 अन्य युवक भी नदी में कूद गए और देखते ही देखते तीनों यमुना की तेज धारा में फंसकर लापता हो गए थे। तीनों युवकों के डूबने की यह घटना कैमरे में भी कैद हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तीनों युवक शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गवाली गांव से ताल्लुक रखते हैं, जो हरिद्वार से देवता को स्नान करवाने के बाद गांव के अन्य लोगों के साथ यहां पहुंचे थे। हादसे के बाद से ही युवकों के परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। कमलेश और रजनीश के पिता प्रेम सिंह बेसुध होकर नदी किनारे अपने लाडलों के इंतजार में गमगीन रहे।

गौरतलब है कि यमुनाघाट लंबे समय से हादसों का केंद्र बना हुआ है। एक दशक में यहां लगभग 70 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। बावजूद इसके यहां सुरक्षा इंतजाम न होना स्थानीय लोगों में आक्रोश और चिंता का विषय बना हुआ है। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने कलेसर से अमित का शव बरामद होने की पुष्टि करते हुए बताया कि विभिन्न टीमें 2 अन्य युवकों की तलाश कर रही हैं। डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कहा कि प्रशासन मानसून के दौरान यमुनाघाट पर गोताखोरों की नियुक्ति रखता है। भविष्य में पूरे वर्ष यहां पर गोताखोरों की नियुक्ति के लिए सरकार से परमिशन ली जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यमुना नदी में अब भी पानी का तेज बहाव है, लिहाजा लोग यमुना नदी में न उतरें।

