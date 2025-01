Himachal: पूर्व CPS नीरज भारती के साथ ऑनलाइन ठगी, गोवा में रिजॉर्ट बुकिंग के नाम पर शातिर ने ठगे 1 लाख रुपए

हिमाचल प्रदेश में आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े और प्रतिष्ठित लोग भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नीरज भारती के साथ पेश आया है।

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश में आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े और प्रतिष्ठित लोग भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नीरज भारती के साथ पेश आया है। शातिर व्यक्ति ने उनसे रिजॉर्ट की एडवांस बुकिंग के नाम पर करीब एक लाख रुपए की ठगी की है। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर छोटा शिमला थाना में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठगी का शिकार हुए नीरज भारती ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने गोवा में एक रिजॉर्ट की बुकिंग के लिए गूगल पर सर्च किया था और 'कारा विला' नामक रिजॉर्ट को बुक किया था। रिजॉर्ट का पूरा पैकेज 2.48 लाख रुपए का था। उन्होंने एडवांस बुकिंग करने के लिए एक लाख रुपए गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफर किए थे। इसकी रसीद भी उन्हें भेजी गई थी।

नीरज भारती के अनुसार उन्हें बाद में पता चला कि जिस रिजॉर्ट की बुकिंग के लिए उन्होंने पैसे दिए थे, गोवा में उस नाम का कोई रिजॉर्ट मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर उनके पैसे अपने खाते में डलवा लिए हैं। अब पुलिस इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नीरज की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 318 (4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ठगी करने वाले अपराधियों का जल्द ही पता लगाया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

वहीं पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन लेन-देन करते समय पूरी सतर्कता बरतें और संदिग्ध वैबसाइट्स और फर्जी रिजॉर्ट्स से बचने की कोशिश करें, साथ ही जो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सिर्फ प्रमाणित और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करें।

