Solan: पुलिस की नशे के खिलाफ बडी कार्रवाई, अफीम-चरस की खेप सहित कुख्यात नशा तस्कर गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 19 Sep, 2025 07:12 PM

notorious drug smuggler arrested with opium hashish consignment

सोलन: सोलन जिला पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अपने अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की एक विशेष टीम ने कुनिहार क्षेत्र के कुख्यात और 72 वर्षीय नशा तस्कर धनीराम उर्फ गलू को उसके घर से भारी मात्रा में अफीम और चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से युवाओं को नशे के जाल में फंसाकर अपना कारोबार चला रहा था।

पुलिस के रडार पर था आराेपी
मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी धनीराम निवासी गांव जाडली, तहसील व जिला सोलन पिछले काफी समय से कुनिहार, सुबाथू और अर्की-दाड़लाघाट क्षेत्र में नशे की तस्करी में सक्रिय था। वह एक सुनियोजित तरीके से युवाओं को अपना पक्का ग्राहक बनाता था और उन्हें नशे की सप्लाई करता था। पुलिस को हाल ही में सायर मेले के दौरान उसकी गतिविधियां बढ़ने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद से वह पुलिस के रडार पर था।

शातिराना तरीके से छिपाई थी नशे की खेप
एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना को पुख्ता करने के बाद पुलिस की 16 सदस्यीय एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने पूरी तैयारी और स्वतंत्र गवाहों के साथ आरोपी के घर और उसके द्वारा चलाए जा रहे दीपक भोजनालय/होमस्टे पर एक साथ दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस टीम उस वक्त हैरान रह गई जब नशे की खेप बेहद शातिराना तरीके से छुपाई मिली। आरोपी के मकान से 1.624 किलोग्राम अफीम और 1.622 किलोग्राम चरस बरामद की गई। नशे को छिपाने के लिए लकड़ी की पैनलिंग के पीछे, किचन के कपबोर्ड में और सोफे के अंदर विशेष जगह बनाई गई थी। हैरानी की बात यह है कि सोफे में जहां नशा छुपाया गया था, उसके ऊपर भगवान की एक तस्वीर लगाई गई थी ताकि किसी को शक न हो। मौके से पुलिस ने 2 इलैक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल नशे को तोलकर बेचने के लिए किया जाता था।

आराेपी पहले से दर्ज हैं 4 आपराधिक मामले
एसपी गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी धनीराम उर्फ गलू एक पुराना अपराधी है और उस पर पहले से ही 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 2 मामले मादक पदार्थ अधिनियम के तहत और 2 मामले भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए (दहेज प्रताड़ना) और महिला से छेड़छाड़ से संबंधित हैं।

5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा आरोपी
आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान आरोपी से तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी अहम जानकारी मिल सकती है।

आराेपी की संपत्तियों का ब्याैरा खंगाल रही पुलिस
एसपी ने यह भी बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने नशे के अवैध कारोबार से भारी संपत्ति अर्जित की है। पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है और उसकी संपत्तियों का ब्याैरा खंगाला जा रहा है।

