एनआईटी हमीरपुर में हादसा, भवन निर्माण में जुटे मजदूर को ऐसे मिली दर्दनाक मौ*त

एनआईटी हमीरपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लैंटर डालने के कार्य में जुटे एक प्रवासी मजदूर की गिरने से मौत हो गई। उक्त हादसा बुधवार शाम को पेश आया।

हमीरपुर (अजय): एनआईटी हमीरपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लैंटर डालने के कार्य में जुटे एक प्रवासी मजदूर की गिरने से मौत हो गई। उक्त हादसा बुधवार शाम को पेश आया। वहीं मजदूर की पत्नी ने पति की मौत के लिए संबंधित ठेकेदार और मिक्सचर ऑप्रेटर को जिम्मेदार ठहराया है। सदर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुनीता देवी (40) पत्नी स्व. हीरा लाल गांव घडौली डाकघर सैतपुर तहसील मैहरौली जिला ललितपुर ने इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी है। मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने बताया कि बुधवार को वे दोनों अन्य मजदूरों के साथ एनआईटी में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में कार्य कर रहे थे।

शाम करीब 5 बजे वाइब्रेटर ऑप्रेटर विनोद कुमार को उसके पति ने बजरी से भरी बकेट को ऊपर (निर्माणाधीन स्थल पर) नहीं भेजने का इशारा किया, परंतु इसके बावजूद विनोद कुमार ने बकेट को ऊपर भेज दिया जिस कारण बकेट उससे टकरा गई और वह अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। उसे उपचार के लिए मेडिकल काॅलेज ले जाया गया, जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है तथा शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है।

