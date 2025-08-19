Main Menu

Sirmour में डेंगू के आए 18 मरीज, रोजाना आ रहे 2 से 3 मामले

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Aug, 2025 10:41 PM

nahan dengue 18 cases

जिला सिरमौर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। डा. वाईएस परमार मैडीकल कालेज एवं अस्पताल नाहन में अब तक डेंगू के 18 मामले सामने आ चुके हैं।

नाहन (आशु): जिला सिरमौर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। डा. वाईएस परमार मैडीकल कालेज एवं अस्पताल नाहन में अब तक डेंगू के 18 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के मामलों का यह आंकड़ा 2 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक का है। प्रतिदिन 2 से 3 मामले आ रहे हैं। हालांकि जिले के अस्पतालों में जून से लेकर अब तक 35 मामलों में डेंगू की आशंका पाई गई है, जिनकी कन्फर्मेशन एलाइजा टैस्ट के बाद ही हो सकेगी।

पिछले साल जिले में डेंगू के काफी अधिक मामले आए थे। शहर का अमरपुर मोहल्ला डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया था। जिले में पिछले साल डेंगू का आंकड़ा 1800 को पार कर गया था। हालांकि इस साल अभी तक जिले में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोगों को इस दिशा में लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। मैडीकल कालेज में भी प्रतिदिन डेंगू की टैस्टिंग की जा रही है। 2 अगस्त से अब तक 17 दिनों में एक ही दिन में सबसे अधिक 5 मामले आए हैं। नगर परिषद नाहन ने शहर के विभिन्न वार्डों में फॉगिंग अभियान भी शुरू कर दिया है।

पानी ठहरेगा जहां, डेंगू पनपेगा वहां
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पानी जहां पर ठहरेगा, वहां डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनपने की आशंका बनी रहेगी। जैसे हैंडपम्प के आसपास, बिखरे पड़े टायरों एवं एकत्रित पानी, पशु और पक्षियों के पानी के बर्तनों आदि में एकत्रित पानी में यह मच्छर पनपते हैं। लिहाजा लोगों को इस दिशा में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

एक संक्रमित मच्छर अनेक लोगों को कर सकता है ग्रसित
विभाग की मानें तो डेंगू दुनिया भर में पाया जाने वाला एक खतरनाक वायरल रोग है, जो संक्रमित माता एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से हो सकता है। अकेला एक संक्रमित मच्छर ही अनेक लोगों को डेंगू रोग से ग्रसित कर सकता है।

ये लक्षण दिखने पर तुरंत करें डॉक्टर से सम्पर्क
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तेज ठंड लगकर बुखार आना, सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, बदन दर्द व जोड़ों में दर्द, जी मचलना व उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक, मुंह, मसूड़ों में खून आना आदि डेंगू के लक्षण हैं। लिहाजा इस स्थिति में मरीज तुरंत अस्पताल पहुंच चिकित्सक से संपर्क करें।

इन आसान उपायों से बचाव संभव
डेंगू से बचाव के लिए जरूरी है कि घर एवं घर के आसपास पानी एकत्रित न होने दें। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि घर में बर्तनों आदि में पानी भरकर रखना है, तो ढककर रखें। यदि जरूरत न हो, तो बर्तन खाली कर या उल्टा करके रख दें। कूलर, गमले आदि का पानी रोज बदलते रहें। यदि पानी की जरूरत न हो, तो कूलर आदि को खाली करके सुखाएं। ऐसे कपड़े पहनें, जो शरीर के अधिकतम हिस्से को ढक सकें। मच्छर रोधी क्रीम, स्प्रे, लिक्विड, इलैक्ट्रोनिक मैट आदि का प्रयोग मच्छरों से बचाव हेतु करें।

क्या कहते हैं संबंधित विभागों के अधिकारी
मैडीकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन की एमएस डा. संगीत ढिल्लों ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस महीने अब तक मैडीकल कॉलेज में डेंगू के 18 मामले सामने आए हैं। सीएमओ डा. अमिताभ जैन ने बताया कि जिले में 35 मामलों में डेंगू की आशंका है, जिन्हें टैस्ट करवाने के लिए कहा गया है। डेंगू से निपटने के लिए अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम हैं। नगर परिषद के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए शहर में फॉगिंग का कार्य शुरू किया गया है।

