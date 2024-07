नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला को मिले नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पर्ची से हुआ जीत का फैसला

Edited By Vijay, Updated: 09 Jul, 2024 04:29 PM

प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला को आखिरकार नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल गए। मंगलवार को दोनों पदों को लेकर हुआ चुनाव काफी रोचक रहा।

पपरोला: प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला को आखिरकार नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल गए। मंगलवार को दोनों पदों को लेकर हुआ चुनाव काफी रोचक रहा। अध्यक्ष पद को लेकर कांता देवी व आशा कुमारी आमने-सामने रहीं जबकि उपाध्यक्ष पद को लेकर पपरोला से वार्ड नंबर 8 के पार्षद राजन चौधरी व पूर्व में रही नगर पंचायत उपाध्यक्ष वेदना कुमारी के बीच मुकाबला रहा। अध्यक्ष पद को लेकर आशा कुमारी को 11 में से 6 मत पड़े जबकि पूर्व में अध्यक्ष रही कांता देवी ने भी विधायक के मत को अपने पक्ष में डलवाकर आंकड़े को बराबर कर दिया। इसके बाद पर्ची सिस्टम से आशा कुमारी नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुईं। इसी तरह से उपाध्यक्ष पद के लिए भी वेदना कुमारी व राजन चौधरी को बराबर मत पड़े, जिसमें फिर पर्ची सिस्टम से राजन चौधरी विजयी रहे।



विधायक का वोट नहीं बन सका निर्णायक

बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने नगर पंचायत में हुए चुनावों में अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने अपने मत से दोनों धड़ों के आंकड़े को बराबर कर दिया लेकिन उसके बावजूद पर्ची सिस्टम से आशा कुमारी व राजन चौधरी को जीत हासिल हुई। विधायक के दूसरे पक्ष में वोट डालने के बाद जीत दर्ज करने वाले पार्षदों व उनके सहयोगियों ने बगावती सुर दिखा दिए, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नगर पंचायत में पूर्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थामे पार्षद भाजपा का रुख कर सकते हैं।

विकास कार्यों को तव्वजो व पूर्व के कामों की होगी जांच : आशा कुमारी

नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनी आशा कुमारी ने कहा कि नगर पंचायत में विकास कार्यों को तव्वजो दी जाएगी। उनहोंने कहा कि पिछले 6 माह से उनकी लड़ाई केवल विकास कार्यों को लेकर ही थी। आशा कुमारी ने अपनी जीत पर पार्षद अनीता सूद, पार्षद रितू देवी, पार्षद अमित कपूर, पार्षद राजन चौधरी व पार्षद राजेश क्लेडी का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने व्यापार मंडल बैजनाथ के प्रधान मनोज कपूर, पूर्व जिला परिषद तिलक राज व अनिल सूद को अपनी जीत का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि बैजनाथ व पपरोला के वार्डों में विकासकार्यों को गति दी जाएगी।

नगर पंचायत के कार्यों पर रहेगी पूरी नजर : किशोरी लाल

बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने दोनों पार्षदों को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्षद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। विधायक ने कहा कि आशा भाटिया को उन्होंने ही कैंडीडेट बनाया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को अभी काफी समय है व नगर पंचायत में विकास कार्यों पर पूरी नजर सरकार की रहेगी।

