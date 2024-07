Bilaspur News: जमीनी विवाद में भतीजा बना हैवान, चाची को ऐसे दी खौफनाक मौ*त

Edited By Vijay, Updated: 21 Jul, 2024 06:29 PM

शाहतलाई (हिमल): नगर पंचायत तलाई के वार्ड नंबर-7 में जमीनी विवाद के चलते एक भतीजे ने अपनी चाची पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई अमल में लाते हुए आरोपी बाप-बेटे को हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार जीवन कुमार (40) निवासी गांव छपरोह, डाकघर हरसौर, तहसील व थाना बड़सर, जिला हमीरपुर ने पुलिस थाना तलाई में शिकायत दर्ज करवाई कि शनिवार देर शाम जब वह अपनी पत्नी वीना देवी, साली भुट्टो देवी और सास रोशनी देवी के साथ मकान के साथ लगती बीड़ की साफ-सफाई कर रहा था तो उसी दौरान उसके ताया ससुर प्रकाश चंद ने उन पर पत्थर फैंकने शुरू कर दिए। इस हमले में उसकी पत्नी, साली और सास घायल हो गईं। जब सभी लोग चीखने-चिल्लाने लगे तो प्रकाश चंद का बेटा दलीप सिंह लोहे की रॉड लेकर आया और रोशनी देवी के सिर पर प्रहार कर दिया। इससे रोशनी देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। जीवन कुमार ने बताया कि वह तीनों महिलाओं को गाड़ी में तलाई अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल बंद होने के कारण उन्हें सीएचसी बरठीं ले जाया गया। यहां पर चिकित्सकों ने रोशनी देवी को मृत घोषित कर दिया।

डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस थाना तलाई की प्रभारी इंस्पैक्टर अमिता चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिलासपुर भेज दिया है तथा धारा 103, 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर बाप-बेटे को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि फोरैंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। वहीं मृतका की बेटी वीना देवी ने आरोप लगाया कि अगर तलाई अस्पताल में उसकी मां को समय पर उपचार मिल जाता तो शायद आज वह जिंदा होती। सीएचसी तलाई में चिकित्सकों की कमी के चलते अस्पताल दोपहर बाद 4 बजे बंद हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को इलाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

