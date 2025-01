Hamirpur: अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, बोले-दारू, दलाली और भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के 3 यार

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने वीरवार को आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर निशाना साधा।

हमीरपुर (राजीव): पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने वीरवार को दिल्ली विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत आरके पुरम विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी अनिल शर्मा व मोतीनगर विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी हरीश खुराना के नामांकन कार्यक्रम में कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जगह-जगह शराब के ठेके खोलकर दिल्ली को नशे में धकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप पार्टी के 3 यार दारू, दलाली और भ्रष्टाचार हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप पार्टी वाले झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पर आ गए। स्वराज की बात करते थे लेकिन स्वराज से शराब पर आ गए। आज आप दिल्ली में कहीं भी जाएं, न पानी साफ है, न हवा, न सड़कें साफ है, न यमुना जी साफ हैं और इसीलिए इस बार दिल्ली से आप पार्टी साफ होने जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों की घोटालों की यात्रा ‘आप’ के ‘पाप’ की यात्रा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के यार हैं, दिल्ली के गुनहगार हैं।

