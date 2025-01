Kangra: विधायक आशीष बुटेल ने किया पालमपुर हाट का शुभारंभ, स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी होगी सुदृढ़

विधायक आशीष बुटेल ने शनिवार को विक्रम बत्तरा मैदान में स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने की दिशा में लगाए 'पालमपुर हाट' का शुभारंभ किया।

पालमपुर (गौरव): विधायक आशीष बुटेल ने शनिवार को विक्रम बत्तरा मैदान में स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने की दिशा में लगाए 'पालमपुर हाट' का शुभारंभ किया। आशीष बुटेल ने कहा कि सरकार प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम पालमपुर में शहरी आजीविका मिशन में सरकार के कार्यक्रम को धरातल पर उतारा है। उन्होंने निगम को इस अनूठी पहल पर बधाई देते हुए कहा कि महिलाएं आज किसी क्षेत्र में पीछे नही हैं। उन्होंने कहा कि समाज की आर्थिकी मजबूत करने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप में सुदृढ़ करना जरूरी है।

आशीष बुटेल ने कहा कि उन्हें यह जानकर हर्ष हो रहा है कि नगर निगम द्वारा 28 स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 40 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो स्वयं सहायता समूह अच्छा कार्य करेंगे, उन्हें सरकार प्रोत्साहित कर सहायता उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने निगम पार्षदों और अधिकारियों को अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को इस पहल में जोड़ने के लिए आगे आने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा पालमपुर हॉट में जिस प्रकार पारंपरिक व्यंजनों और उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इससे यहां आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकता है।

आशीष बुटेल ने नगर निगम को पालमपुर हाट को पालमपुर के अन्य स्थान पर भी आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने पालमपुर हाट में स्टाल लगाने वाले सभी स्वयं सहायता समूह को 10- 10 हजार रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर निगम के महापौर गोपाल नाग, उपमहापौर राजकुमार, पार्षद, एसडीएम पालमपुर नेत्रा मेती, निगम आयुक्त डॉ. आशीष शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त विकास शर्मा, त्रिलोक चंद सहित गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।

