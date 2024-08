बिलासपुर को चिट्टा मुक्त करने के लिए चलेगा विशेष अभियान, SP को इस नंबर पर दें नशा तस्करों की सूचना

Edited By Vijay, Updated: 02 Aug, 2024 06:37 PM

बिलासपुर (विशाल): जिला मुख्यालय के बचत भवन में डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की पहल पर शुक्रवार को जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने बताया बिलासपुर जिला को चिट्टा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में चिट्टा तस्करों को पकड़ने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में युवाओं को नशे से बचाने, नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वालों को रोकने, स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने, चिट्टा की बिक्री व नशीले पदार्थों की वजह से होने वाली घटनाओं को रोकने सहित विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से जिला को नशा मुक्त करने के लिए चर्चा की गई। इसके अलावा नशे का शिकार हुए लोगों के एम्स बिलासपुर में इलाज व पुनर्वास संबंधी विषयों पर विशेष चर्चा की गई।

एसपी ने आपराधिक घटनाओं पर जताई चिंता

पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बिलासपुर जिला में चिट्टा के सेवन से बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि नशे से न केवल एक पीढ़ी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है बल्कि उसका असर पूरे परिवार व समाज पर भी पड़ता है। जिला को नशा मुक्त बनाने के कार्यक्रम का ध्येय में नशे की समस्या से निवारक के रूप में काम करना होगा व लोगों को नशे के दुष्परिणामों बारे में जागरूक करना होगा।

ऊना की एनजीओ के साथ मिलकरचलाया जाएगा नशामुक्ति कार्यक्रम

डीसी आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि बिलासपुर में ऊना जिला के सफल मॉडल गुंजन एनजीओ के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए बातचीत चल रही है और जल्द ही गुंजन एनजीओ जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि एनजीओ के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ बचाव महिम भी चलाई जाएगी जिसके अंतर्गत छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा और कॉलेज जाने वाले छात्रों को नशा से दूर रखने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बच्चों के परिवार के साथ अध्यापकों और छात्रों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नशे का शिकार हुए लोगों को पुनर्वास के लिए भी एनजीओ कार्य करेगी।

एसपी को सीधे दें नशा तस्करों की सूचना

एसपी कार्यालय की ओर से 76509-50401 मोबाइल नंबर जारी कर दिया है। यह नंबर एसपी बिलासपुर के पास रहेगा। इस नंबर पर नशे की प्रवृति को बढ़ावा देने वालों, नशीले पदार्थ बेचने वालों के बारे में सीधे सूचना दी जा सकती है। एसपी संदीप धवल ने बताया कि जारी नंबर पर सूचना मिलने पर तुरंत एक्शन होगा व सूचना देन वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

