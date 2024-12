Bilaspur: कोलडैम में क्रूज शेप्ड मोटरबोट व शिकारा चलाने का मामला पहुंचा सरकार के दरबार

Edited By Vijay, Updated: 29 Nov, 2024 11:56 AM

बिलासपुर (बंशीधर): कोलडैम में शिकारा व क्रूज शेप्ड मोटरबोट चलाने का मामला सरकार के पास पहुंच गया है। प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद कोलडैम में भी पर्यटक क्रूज शेप्ड मोटरबोट व शिकारा की सैर कर पाएंगे तथा तत्तापानी तक प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा पाएंगे। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने कोलडैम में क्रूज शेप्ड मोटरबोट व शिकारा चलाने की योजना बनाई थी। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए प्रशासन ने इसके टैंडर करवाए। इसके लिए 3 टैंडर होने लाजमी हैं, जिसमें नियमानुसार 3 लोगों ने टैंडर डाले लेकिन इसमें केवल एक ही टैंडर प्रशासनिक शर्तों को पूरा कर पा रहा है। प्रशासन द्वारा इसके 3 बार टैंडर काॅल किए गए लेकिन तीनों बार ही एक ही टैंडर तय शर्तों में पूरा पाया है, जिस पर अब प्रशासन ने इस मामले को प्रदेश सरकार को प्रेषित किया है। प्रदेश सरकार से इसकी इजाजत मिलने के बाद जिला प्रशासन औपचारिकताएं पूरी करेगा और उसके बाद कोलडैम में भी क्रूज शेप्ड मोटरबोट व शिकारा चलेंगे।

होम स्टे के लिए कसोल गांव चयनित, 6 लोगों को मिले लाइसैंस

जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा वाटर स्पोर्ट्स को जिले में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत जिला प्रशासन द्वारा गोबिंद सागर झील में इसकी गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इसके बाद प्रशासन ने कोलडैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत कोलडैम में शिकारा व क्रूज शेप्ड मोटरबोट चलाने की तैयारी की है। इसके अतिरिक्त यहां पर प्रशासन द्वारा पर्यटकों को ठहराने के लिए ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत होम स्टे भी शुरू किए जा रहे हैं जिसके लिए कोलडैम के कसोल गांव को चयनित किया गया है। इसके तहत कोलडैम में पर्यटन विभाग द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बाद 6 लोगों को होम स्टे चलाने के लाइसैंस प्रदान किए गए हैं। होम स्टे में पर्यटकों के लिए स्थानीय व्यंजन खाने को मिलेंगे।

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन से है 7 किलोमीटर की दूरी

बता दें कि हर साल हजारों पर्यटक कुल्लू-मनाली घूमने जाते हैं लेकिन बिलासपुर में कोई भी पर्यटन स्थल नहीं होने के कारण पर्यटक यहां नहीं रुकता है लेकिन गोबिंद सागर में क्रूज व शिकारे चलने के बाद यहां पर पर्यटक ठहरने लगे हैं। कोलडैम में 12 महीने पानी रहता है तथा यहां पहुंचने के लिए पर्यटकाें को कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन से करीब 7 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी पड़ेगी। इस योजना के सिरे चढ़ने के बाद जहां कोलडैम के लोगों को रोजगार के नए साधन मिलेंगे वहीं पर्यटकाें को भी कोलडैम की सुंदरता को नजदीक से निहारने का मौका मिलेगा।

क्या कहते हैं डीसी बिलासपुर

डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि कोलडैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। यहां पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। प्रदेश सरकार को सिंगल टैंडर का मामला भेजा गया है। सरकार से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद यहां पर क्रूज शेप्ड मोटरबोट सहित शिकारा आदि चलाए जाएंगे।

