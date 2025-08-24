भूस्खलन से फिर रुकी मणिमहेश यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित कैंपों में ही रहने के दिए निर्देश

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Aug, 2025 04:26 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तरी भारत की मशहूर मणिमहेश यात्रा को एक बार फिर रोक दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, रविवार दोपहर को प्रशासन ने यह फैसला लिया।

यात्रा मार्ग पर बढ़ा खतरा

भरमौर से मणिमहेश की ओर जाने वाले पैदल रास्ते पर गुईनाला के पास लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे यात्रियों की जान को खतरा हो गया है। इसके अलावा, बारिश से रास्ते में फिसलन बढ़ गई है और कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है।

रविवार को जहां चंबा ज़िले के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, वहीं भरमौर में सुबह से दोपहर तक हल्की फुहारें जारी रहीं। लेकिन, दोपहर होते-होते बारिश तेज़ हो गई, जिसने भक्तों के क़दमों को रोक दिया।

प्रशासन ने जारी की चेतावनी

प्रशासन ने सभी यात्रियों को सुरक्षित कैंपों में ही रहने का निर्देश दिया है। साथ ही, सेक्टर अधिकारियों, पुलिस, एनडीआरएफ, और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। राहत की बात यह है कि रविवार को किसी भी यात्री के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

मौसम साफ होने पर फिर शुरू होगी यात्रा

भरमौर के अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी, कुलवीर सिंह राणा, ने बताया कि गुईनाला में पत्थर गिरने और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने सभी यात्रियों से अगले आदेश का इंतज़ार करने की अपील की है। उन्होंने साफ़ किया कि यात्रा तभी दोबारा शुरू होगी जब मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा और रास्ता सुरक्षित हो जाएगा।

यह यात्रा भक्तों के लिए एक विशेष महत्व रखती है, लेकिन लगातार बदल रहे मौसम की वजह से प्रशासन को कड़े फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें।